Ricercatori della Rice University hanno realizzato il primo atlante molecolare completo del cervello affetto da Alzheimer in un modello animale. L’analisi si concentra sui livelli di colesterolo e glicogeno, elementi chiave nel metabolismo cerebrale. Il nuovo strumento permette di mappare con precisione le variazioni molecolari nel cervello malato, offrendo un quadro dettagliato senza l’uso di etichette o marcatori.

I ricercatori della Rice University hanno sviluppato il primo atlante molecolare completo e privo di etichette del cervello affetto da Alzheimer in un modello animale. Questo studio fornisce uno sguardo dettagliato su come la malattia si origina e si diffonde, aprendo nuove prospettive per diagnosi precoci e terapie più mirate. L’Alzheimer uccide ogni anno più persone del cancro al seno e della prostata messi insieme, sottolineando l’urgenza di comprenderne i meccanismi. Il team ha utilizzato un avanzato metodo di imaging basato sulla luce combinato con l’apprendimento automatico, analizzando tessuti cerebrali sia sani che malati. I... 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Colesterolo e glicogeno: il metabolismo cerebrale al centro dell’Alzheimer

Leggi anche: Individuare l’Alzheimer prima dei sintomi: il segnale cerebrale che fa sperare

Leggi anche: Angiopatia amiloide cerebrale, cos’è e come può aumentare il rischio di demenza e Alzheimer

Tutti gli aggiornamenti su Colesterolo.

Come abbassare il colesterolo cattivo senza farmaci in pochi giorniScopri come abbassare il colesterolo cattivo senza farmaci in pochi giorni con strategie naturali ed efficaci. microbiologiaitalia.it

Le noci pecan migliorano il colesterolo e favoriscono la salute del cuoreScopri come le noci pecan aiutano a abbassare il colesterolo LDL e a proteggere il cuore. Un superfood ricco di antiossidanti e grassi sani per la tua dieta. focustech.it