Colesterolo e glicogeno | il metabolismo cerebrale al centro dell’Alzheimer

Da billipop.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricercatori della Rice University hanno realizzato il primo atlante molecolare completo del cervello affetto da Alzheimer in un modello animale. L’analisi si concentra sui livelli di colesterolo e glicogeno, elementi chiave nel metabolismo cerebrale. Il nuovo strumento permette di mappare con precisione le variazioni molecolari nel cervello malato, offrendo un quadro dettagliato senza l’uso di etichette o marcatori.

I ricercatori della Rice University hanno sviluppato il primo atlante molecolare completo e privo di etichette del cervello affetto da Alzheimer in un modello animale. Questo studio fornisce uno sguardo dettagliato su come la malattia si origina e si diffonde, aprendo nuove prospettive per diagnosi precoci e terapie più mirate. L’Alzheimer uccide ogni anno più persone del cancro al seno e della prostata messi insieme, sottolineando l’urgenza di comprenderne i meccanismi. Il team ha utilizzato un avanzato metodo di imaging basato sulla luce combinato con l’apprendimento automatico, analizzando tessuti cerebrali sia sani che malati. I... 🔗 Leggi su Billipop.com

