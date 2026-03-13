Il sonno nei neonati rappresenta un aspetto fondamentale per il loro sviluppo e la loro salute. È importante assicurare loro un ambiente tranquillo e confortevole, seguendo alcune semplici regole per favorire un riposo regolare. I genitori devono prestare attenzione alle abitudini di sonno dei bambini, creando routine che aiutino a rilassarsi e a dormire in modo sicuro.

Dormire bene è un requisito indispensabile di una vita sana. Ancora di più per i neonati: garantire loro un sonno sicuro e di qualità significa investire nel loro benessere. Nella Giornata mondiale del sonno celebrata il 13 marzo, la Società italiana di neonatologia sostiene la diffusione di pratiche fondate sull’evidenza scientifica, affinché famiglie e professionisti condividano gli stessi principi di prevenzione, contribuendo a ridurre i rischi e a costruire un futuro sano per il bambino. Sonno come processo di sviluppo . “Il sonno è un’esigenza biologica fondamentale per il neonato, troppo spesso sottovalutata e interrotta”, evidenzia Massimo Agosti, presidente della Sin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sonno e neonati: perché è importante e i consigli da seguire

Articoli correlati

Giornata Mondiale del Sonno: perché dopo i 50 anni si dorme peggio? I consigli dell’esperta Laura PalaginiCi si addormenta più tardi, ci si sveglia nel cuore della notte, spesso alle tre o alle quattro del mattino, e poi si fatica a riaddormentarsi.

Leggi anche: Conflitto in Iran e aumento dei prezzi di luce e gas, i consigli da seguire

Come far dormire il neonato in sicurezza

Tutti gli aggiornamenti su Sonno e neonati perché è importante e i...

Temi più discussi: Dormire bene per crescere meglio: perché il sonno dei neonati è fondamentale fin dai primi giorni; Il sonno dei neonati tra miti e realtà: cosa dice la scienza?; Sonno e neonati: perché è importante e i consigli da seguire; Giornata Mondiale del Sonno, Sin: Il buon riposo è un pilastro della crescita.

Sonno sicuro per neonati: come favorire lo sviluppo e prevenire la SIDSUn vademecum pratico per riconoscere i segnali di sonno, creare routine sicure e proteggere i neonati dai rischi evitabili ... tuobenessere.it

Dormire bene per crescere meglio: perché il sonno dei neonati è fondamentale fin dai primi giorniDormire bene e protetti favorisce lo sviluppo neurologico ed emotivo e riduce il rischio di SIDS Roma, 12 marzo 2026 - Sleep Well, Live Better: la Giornata Mondiale del Sonno, che ricorre il 13 marz ... insalutenews.it

La Giornata Mondiale del Sonno, che quest'anno cade il 13 marzo, ricorda quanto trascorrere una notte tra le braccia di Morfeo sia uno dei trattamenti skincare migliori. Ma dormire nel modo sbagliato può davvero far aumentare le rughe Le federe in seta aiut x.com

"L’ho accolta insieme ai suoi cuccioli solo poche ore fa. Ha mangiato un po’, mi ha guardata con quegli occhi ancora pieni di incertezza… e poi si è addormentata così. Un sonno profondo, sereno. È una mamma pitbull dal manto grigio-blu, e stretti a lei ci so - facebook.com facebook