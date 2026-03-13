Sonno e neonati | perché è importante e i consigli da seguire

Il sonno nei neonati rappresenta un aspetto fondamentale per il loro sviluppo e la loro salute. È importante assicurare loro un ambiente tranquillo e confortevole, seguendo alcune semplici regole per favorire un riposo regolare. I genitori devono prestare attenzione alle abitudini di sonno dei bambini, creando routine che aiutino a rilassarsi e a dormire in modo sicuro.

Dormire bene è un requisito indispensabile di una vita sana. Ancora di più per i neonati: garantire loro un sonno sicuro e di qualità significa investire nel loro benessere. Nella Giornata mondiale del sonno celebrata il 13 marzo, la Società italiana di neonatologia sostiene la diffusione di pratiche fondate sull’evidenza scientifica, affinché famiglie e professionisti condividano gli stessi principi di prevenzione, contribuendo a ridurre i rischi e a costruire un futuro sano per il bambino.  Sonno come processo di sviluppo . “Il sonno è un’esigenza biologica fondamentale per il neonato, troppo spesso sottovalutata e interrotta”, evidenzia Massimo Agosti, presidente della Sin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

