Conflitto in Iran e aumento dei prezzi di luce e gas i consigli da seguire

Il conflitto in Iran sta influenzando anche il mercato energetico europeo, portando a un aumento dei prezzi di luce e gas. Le tensioni nel paese asiatico hanno contribuito a una maggiore volatilità nei mercati delle materie prime, determinando rincari nelle bollette per le utenze domestiche. Questa situazione ha spinto molti consumatori a cercare consigli utili per gestire meglio i consumi energetici in un momento di incertezza.

L'associazione di tutela Probitalia ha diramato un vademecum per i consumatori. L'acquisto di pacchetti a prezzo fisso un'alternativa valida. Il conflitto in Iran non è poi così lontano anche dalle nostre parti. Niente bombe sganciate dal cielo ma aumenti certi di luce e gas. Abbiamo chiesto all'associazione di tutela Probitalia quali sono i consigli giusti per affrontare il rialzo dei prezzi. Diramato un vademecum su come difendersi. Nelle prossime settimane il prezzo dell'energia elettrica e del metano salirà e questo farà lievitare le bollette "Fatta eccezione - si legge - per coloro che hanno aderito al Gruppo di acquisto, questi ultimi sono protetti per i mesi per i quali è stato acquistato il pacchetto a prezzo fisso.

