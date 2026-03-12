In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, si analizzano i cambiamenti nelle abitudini notturne degli over 50. Dopo questa età, molte persone tendono ad addormentarsi più tardi, svegliarsi nel cuore della notte e incontrare difficoltà nel riaddormentarsi. L’esperta Laura Palagini spiega come queste variazioni influenzino il riposo, evidenziando le principali criticità che si presentano in questa fascia di età.

C i si addormenta più tardi, ci si sveglia nel cuore della notte, spesso alle tre o alle quattro del mattino, e poi si fatica a riaddormentarsi. Succede a molte persone dopo i 50 anni, e in particolare alle donne. Non è solo una sensazione: il sonno cambia davvero con l’età, e cambia anche il modo in cui il nostro cervello regola i ritmi biologici. In occasione della Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra il 13 marzo, abbiamo chiesto di fare chiarezza alla professoressa Laura Palagini, dirigente medico dell’Unità a Valenza Dipartimentale di Psichiatria e Patologie Mediche Complesse e Psichiatria di Liaison dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Giornata Mondiale del Sonno: perché dopo i 50 anni si dorme peggio? I consigli dell’esperta Laura Palagini

