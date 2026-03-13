Violenza sulle donne | più di 200 richieste di aiuto in provincia di Sondrio

Nel 2025, in provincia di Sondrio e nella Valcamonica, oltre 200 donne hanno richiesto aiuto presso i centri antiviolenza dell’Ats della Montagna. I numeri indicano una presenza consistente di casi di violenza di genere che, nel territorio, hanno portato le donne a cercare supporto e assistenza. La cifra sottolinea la necessità di un monitoraggio continuo e di interventi specifici.

Oltre 200 contatti in provincia di Sondrio, più di un centinaio in Valcamonica: sono significativi i numeri delle donne che nel 2025 si sono rivolte ai centri antiviolenza sul territorio dell’Ats della Montagna, segno che il fenomeno richiede attenzione e presidio istituzionale costante. I dati riguardano tutti gli accessi ai servizi dedicati nel corso degli ultimi 12 mesi, contatti ai quali i centri hanno fornito risposte e interventi differenziati a seconda delle singole situazioni. Per quanto riguarda la provincia di Sondrio, il centro antiviolenza "Il Coraggio di Frida" ha registrato 212 accessi in totale e 132 prese in carico, 91 nuove e 31 dal 2024. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

