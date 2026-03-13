Sondrio | 100mila euro per rinnovare uffici e servizi

A Sondrio, il Palazzo Pretorio riceve un finanziamento di 100mila euro destinato all’aggiornamento degli uffici e delle attrezzature informatiche. La somma verrà utilizzata per migliorare gli spazi di lavoro e le risorse digitali dell’edificio pubblico. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 13 marzo 2026.

Sondrio, 13 marzo 2026. Il Palazzo Pretorio riceve un contributo di 100mila euro per rinnovare uffici e strumenti informatici. L'amministrazione guidata da Marco Scaramellini punta sull'efficienza dei servizi pubblici attraverso investimenti mirati su arredi e tecnologia. L'intervento si inserisce in una strategia più ampia di trasformazione digitale e organizzativa curata dall'assessore Lorena Rossatti. I fondi serviranno ad acquistare computer, monitor, scanner e nuovi sistemi di videoconferenza. L'obiettivo è creare spazi di lavoro confortevoli che facilitino l'azione amministrativa verso i cittadini. Innovazione tecnologica al servizio del cittadino.

