Raccolta alimentare contro la fame nel mondo | solidarietà alle famiglie bisognose

Il Lions Club Fasano organizza una raccolta alimentare sabato 10 gennaio, con l’obiettivo di sostenere le famiglie bisognose assistite dal gruppo di volontariato Vincenziano di Fasano e Pezze di Greco. L’iniziativa si svolge presso i supermercati Spazio Conad del centro commerciale Conforama, contribuendo a contrastare la fame e promuovendo la solidarietà nel territorio locale. Un gesto semplice per aiutare chi si trova in difficoltà.

FASANO - Il Lions Club Fasano, per sabato 10 gennaio, promuove una raccolta di beni alimentari da donare alle famiglie seguite dal gruppo di volontariato Vincenziano di Fasano e Pezze di Greco, grazie alla collaborazione dei supermercati fasanesi Spazio Conad (centro commerciale Conforama). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

