Napoli aumentano i poveri senza scarpe - l' appello della Mensa del Carmine
A Napoli cresce il numero di persone che vivono senza scarpe. La Mensa del Carmine, in piazza Mercato, lancia un appello sui social per raccogliere scarpe dalle taglie 40 a 46. La richiesta arriva in un momento in cui la città sembra sempre più lontana da un senso di solidarietà autentica, mentre molti si trovano a dover affrontare la povertà senza poter contare su aiuti concreti.
“Abbiamo bisogno di scarpe da 40 a 46”: è l'appello lanciato sui social dalla Mensa del Carmine, a piazza Mercato, uno dei pochi baluardi di umanità vera in una città dove tutto è sacrificato al folklore e piegato alla turistificazione. Qui padre Francesco Sorrentino con un piccolo manipolo di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
