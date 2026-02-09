Comunicazione di sanzione disciplinare con finalità educativa e riparativa | in allegato una bozza

Il consiglio di classe ha deciso di applicare una sanzione disciplinare, ma con un approccio più educativo e riparativo. La comunicazione viene inviata alla famiglia e allo studente per spiegare la decisione presa.

Il documento che si allega serve per comunicare formalmente alla famiglia e allo studente la decisione del Consiglio di Classe di irrogare una sanzione disciplinare adottata con modalità educative e riparative. A seguito dell'accertamento di un'infrazione al Regolamento di Istituto, la sanzione dell'allontanamento dalle lezioni è attuata mediante un percorso di cittadinanza attiva e solidale.

Il Consiglio di Classe ha deciso di adottare una sanzione disciplinare in modo più educativo e riparativo.

