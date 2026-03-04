Australia in arrivo legge che ‘obbliga’ a due giorni di smart working

In Australia sta per entrare in vigore una nuova legge che impone alle aziende di permettere ai dipendenti di lavorare da casa due giorni alla settimana. La misura interesserà molte imprese del paese, che dovranno adeguarsi a questa normativa. La proposta è stata approvata e presto diventerà obbligatoria per le aziende australiane.

(Adnkronos) – Due giorni di smart working per legge. Accade in Australia dove è in arrivo l'obbligo legale per molte aziende australiane a consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa due giorni a settimana. E' quanto prevede una legge proposta dal governo dello stato di Victoria che punta a sancire il diritto al lavoro da remoto. Melbourne, capitale dello stato di Victoria e città più grande dell'Australia, ospita numerose grandi aziende, tra cui BHP, Rio Tinto, ANZ Bank, Telstra e alcuni dei maggiori fondi pensione del Paese. Il governo laburista dello stato ha elaborato una proposta che prevede che i dipendenti del settore pubblico e privato abbiano il diritto legale di lavorare da remoto per due giorni a settimana, ove possibile, a partire da settembre. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

