Nel 2026 Slow Food celebra i suoi quaranta anni, da quando è stato fondato nel 1986. Originariamente nato come un movimento di resistenza gastronomica, oggi si presenta come un’organizzazione che si impegna a promuovere pratiche alimentari sostenibili e consapevoli. La ricorrenza non è solo una festa, ma anche un momento per riflettere sulla trasformazione di un movimento che ha raggiunto una presenza internazionale.

BOLOGNA – Non è solo una celebrazione, ma un manifesto politico e culturale. Nel 2026 Slow Food taglia il traguardo dei suoi primi 40 anni (1986-2026), trasformando quello che era nato come un movimento di resistenza gastronomica in una forza globale per il cambiamento sociale. A margine delle celebrazioni a Bologna, Barbara Nappini, presidente di slow food Italia, ha tracciato una linea netta che unisce il piacere della tavola all’etica civile: «Parlare di alimentazione, o di vino, oggi significa parlare di diritti umani», ha dichiarato a WineNews. Un sistema “buono, pulito e giusto” Dalla sua fondazione per mano di Carlin Petrini, il movimento ha lavorato per scardinare l’idea che il cibo sia una semplice merce. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Slow food, 40 anni di rivoluzione

Articoli correlati

"Nutrire la Salute: l'Empowerment Femminile tra Cibo Pulito e Cura Consapevole", l’evento con Slow Food e Slow MedicineArezzo, 4 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la sezione di Arezzo della FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana...

Assemblea Regionale di Slow Food Toscana a CivitellaArezzo, 2 febbraio 2026 – Si è tenuta il 1 febbraio, presso la Pinacoteca Comunale di Civitella, l’assemblea Regionale di Slow Food Toscana.

Claude Monet e l’Impressionismo - la rivoluzione della luce

Contenuti utili per approfondire Slow food

Temi più discussi: 1986-2026: Slow Food celebra i suoi primi 40 anni. Con il cibo strumento per cambiare il mondo; Carciofi, grani antichi e solidarietà: Niscemi prova a guardare al futuro; Pascoli e Pastori: riparte Scuola di Slow Food Italia a Calascio - Radio Studio90 Italia; La nuova sede di Slow Food Viterbo, inaugurata in via San Francesco.

Slow Food Italia compie 40 anni, festeggiamenti all'insegna della biodiversitàIl 2026 è l'anno in cui Slow Food Italia compie 40 anni, la sua fondazione infatti risale al luglio 1986. Un traguardo importante che sarà celebrato sul tema biodiversità e che sprona, sottoiinea ... ansa.it

Slow Food, 27% dei produttori dei Presidi ha meno di 40 anniNonostante l'Italia sia il Paese più vecchio dell'Unione europea, con un andamento demografico ancora più critico nelle aree rurali, il 27% dei produttori dei Presìdi Slow Food ha meno di 40 anni. Il ... ansa.it

8 marzo – Le donne di Slow Food Campania In queste immagini ci sono alcune delle donne che ogni giorno fanno vivere la nostra comunità: produttrici, cuoche, contadine, artigiane del cibo, volontarie e attiviste. Donne che coltivano la terra, custodiscono - facebook.com facebook