assemblea regionale di slow food toscana a civitella

L’assemblea Regionale di Slow Food Toscana si è svolta il primo febbraio nella Pinacoteca Comunale di Civitella. Più di 50 soci si sono riuniti per discutere progetti e iniziative legate alla tutela del cibo locale e alla promozione delle tradizioni alimentari toscane. Durante l’incontro, sono stati presentati nuovi programmi e si è parlato di come rafforzare il legame tra comunità e territorio. La partecipazione è stata attiva e si è respirata un’aria di entusiasmo per il lavoro che ancora si può fare insieme.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Si è tenuta il 1 febbraio, presso la Pinacoteca Comunale di Civitella, l’assemblea Regionale di Slow Food Toscana. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Andrea Tavarnesi e della Fiduciaria di Slow Food Valdichiana Ginetta Menchetti, a prendere parte all’iniziativa il Presidente di Slow Food Toscana, Massimo Rovai, e il Vicepresidente di Slow Food Italia, Luca Martinotti. Presente l’Assessore all’Agricoltura Ivano Capacci. Slow Food Toscana APS è la rete regionale di Slow Food Italia e opera su tutto il territorio toscano per promuovere un sistema alimentare fondato sui principi del cibo buono, pulito e giusto per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

