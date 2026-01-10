Il trasferimento di Lorenzo Lucca al Benfica sembra sempre più vicino, con il club portoghese che intensifica i propri sforzi per perfezionare l’accordo. L’interesse del Benfica, guidato da José Mourinho, si concentra sull’attaccante attualmente al Napoli, il cui futuro potrebbe presto essere deciso. La trattativa si avvicina a un punto cruciale, con un tassello mancante che potrebbe determinare l’esito finale dell’affare.

Il futuro di Lorenzo Lucca torna al centro delle voci di mercato. Dal Portogallo, ‘A Bola’ torna a parlare dell’interesse del Benfica di José Mourinho per l’attaccante del Napoli. L’attaccante azzurro è seguito con attenzione dal club lusitano, che valuta un possibile inserimento già nella finestra di gennaio. La situazione resta fluida, tra valutazioni tecniche, concorrenza interna e una formula dell’operazione ancora tutta da definire. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Lucca seguito dal Benfica di Mourinho. Secondo quanto riportato dal media portoghese ‘A Bola’, Lorenzo Lucca è ancora nel mirino del Benfica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Addio Napoli, il pressing per l'azzurro aumenta: manca un tassello e l'affare decolla

