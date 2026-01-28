Sinner-Djokovic tra Jannik e la terza finale a Melbourne c' è solo Nole | il pronostico

Da gazzetta.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale degli Australian Open, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic. L’azzurro ha superato senza troppi problemi Shelton e ora punta alla sua terza finale a Melbourne. Dal canto suo, Djokovic ha vinto le ultime cinque sfide contro Sinner e parte sicuramente favorito. La partita promette grande spettacolo, con Sinner che cerca di bissare i successi passati.

L'azzurro si è liberato senza problemi di Shelton e in semifinale affronterà il serbo contro cui ha vinto le ultime cinque sfide Siamo ormai vicini alla resa dei conti e ad un'altra finale Slam tra Sinner e Alcaraz, anche se Jannik dovrà prima battere Djokovic mentre Carlos dovrà liberarsi di Zverev nel corso delle rispettive semifinali. E allora scopriamo subito pronostico e quote di Sinner-Djokovic in programma venerdì 30 gennaio alle 4.30. Nel match dei quarti di finale Jannik non ha avuto problemi a battere Ben Shelton, con cui si è portato sul 9-1 nei confronti diretti con un parziale di 9 successi consecutivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner djokovic tra jannik e la terza finale a melbourne c 232 solo nole il pronostico

© Gazzetta.it - Sinner-Djokovic, tra Jannik e la terza finale a Melbourne c'è solo Nole: il pronostico

Approfondimenti su Sinner Djokovic

Pronostico Sinner-De Minaur, per Jannik terza finale a un passo: il pronostico

Sinner-Gaston, per Jannik a Melbourne comincia la caccia al tris: il pronostico

A Melbourne, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Gaston nel suo primo match dello Slam 2024, torneo che ha già vinto nel 2024 e 2025.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sinner Djokovic

Argomenti discussi: Musetti in stato di grazia, batte Taylor Fritz in tre set e accede ai quarti di finale; Australian Open, Sinner batte Duckworth. A Musetti il derby con Sonego; Australian Open, Sinner affronta Shelton e Musetti cerca l’impresa contro Djokovic: quando giocano gli…; Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic. Ecco quando giocano i due azzurri.

sinner djokovic tra jannikQuando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale agli Australian Open, data e orario dell’incontroJannik Sinner affronterà Novak Djokovic venerdì 30 gennaio in orario ancora da definire, anche se gli slot sono due ... fanpage.it

sinner djokovic tra jannikAustralian Open 2026, le semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev: quando giocano e precedentiDefinito il tabellone delle semifinali dell'Australian Open 2026. Tra gli azzurri, solo Jannik Sinner è riuscito a superare i quarti, battendo con un netto ... lapresse.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.