Sinner-Djokovic tra Jannik e la terza finale a Melbourne c' è solo Nole | il pronostico

Nella semifinale degli Australian Open, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Novak Djokovic. L’azzurro ha superato senza troppi problemi Shelton e ora punta alla sua terza finale a Melbourne. Dal canto suo, Djokovic ha vinto le ultime cinque sfide contro Sinner e parte sicuramente favorito. La partita promette grande spettacolo, con Sinner che cerca di bissare i successi passati.

L'azzurro si è liberato senza problemi di Shelton e in semifinale affronterà il serbo contro cui ha vinto le ultime cinque sfide Siamo ormai vicini alla resa dei conti e ad un'altra finale Slam tra Sinner e Alcaraz, anche se Jannik dovrà prima battere Djokovic mentre Carlos dovrà liberarsi di Zverev nel corso delle rispettive semifinali. E allora scopriamo subito pronostico e quote di Sinner-Djokovic in programma venerdì 30 gennaio alle 4.30. Nel match dei quarti di finale Jannik non ha avuto problemi a battere Ben Shelton, con cui si è portato sul 9-1 nei confronti diretti con un parziale di 9 successi consecutivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

