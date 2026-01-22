Nella conferenza stampa successiva alla partita tra Juventus e Benfica, Spalletti ha commentato gli episodi accaduti con un tifoso, sottolineando l’importanza di aumentare la ferocia in area. Ha inoltre evidenziato come evitare i fischi dipenda dalla qualità del calcio offerto, puntando su un gioco più bello e convincente. Di seguito, le dichiarazioni complete del tecnico toscano dopo la settima giornata di Champions League 202526.

Conferenza stampa Spalletti post Juve Benfica: le sue dichiarazioni dopo il match della settima giornata di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Benfica, valida per la settima giornata di Champions League 202526. BATTIBECCO COL TIFOSO – «Dopo non gli ho detto niente. A tutti i palloni che sbagliavamo diceva 'Spalletti levalo', 'Spalletti levalo', a tutti. Gli ho detto 'Guarda ho 5 sostituzioni', poi non mi sono più girato. Era una roba continuativa. Mi son girato e gli ho detto che non posso sostituirli tutti, ma è stata una roba naturale.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Juve Benfica: «Ecco cosa è successo col tifoso. David deve aggiungere ferocia in area. Evitare i fischi? Solo giocando un calcio bello»

Conferenza stampa Spalletti post Juve Benfica: le sue dichiarazioni

