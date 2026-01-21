Conferenza stampa Gasperini pre Roma Stoccarda | L’attenzione maggiore è rivolta al Milan Ecco cosa è successo con Bailey mentre il futuro di Ferguson…

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa le ultime novità in vista della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda. L’allenatore ha sottolineato come l’attenzione principale sia rivolta al match contro i rossoneri, commentando anche quanto accaduto con Bailey e condividendo aggiornamenti sul futuro di Ferguson. Le sue dichiarazioni forniscono un quadro chiaro sulla preparazione e le aspettative per la partita.

DIRETTA Roma-Stoccarda, Gasperini: "Europa League importante, ma sul campionato c'è l'attenzione maggiore" LIVEGasperini ha sottolineato l'importanza dell'Europa League, ma ha evidenziato che l'attenzione principale rimane sul campionato. Leggi anche: Cremonese-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE: "Ferguson ha ancora dolore" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: ROMA-TORINO Coppa Italia – Gasperini: Giocare la finale in casa è un'opportunità (TESTO)(VIDEO); Torino-Roma, Gasperini: Felice per Malen, non ho mai parlato con Raspadori; Gasperini: Felice per Malen, è qui grazie a Friedkin. Non ho mai parlato con Raspadori; Gasperini pre Torino-Roma: Rientra Pellegrini. Ferguson? Forse. Contento di Malen, qui grazie a Ryan Friedkin. Conferenza stampa Gasperini pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26Conferenza stampa Gasperini pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26 Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma Stoccarda ... calcionews24.com Roma-Stoccarda, la conferenza stampa di Gasperini LIVEGiornata di conferenza stampa in casa Roma. Domani, giovedì 22 gennaio alle 21, i giallorossi affrontano lo Stoccarda per la settima giornata di Europa League. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky ... sport.sky.it AS Roma. . LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Niccolo Pisilli Press conference ahead of Roma v Stoccarda - facebook.com facebook LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Niccolo Pisilli alla vigilia di Roma-Stoccarda

