Sinner travolgente a Indian Wells battuto Tien in 2 set | Prestazione importante la semifinale con Zverev sarà dura

A Indian Wells, Jannik Sinner ha superato Tien in due set e si è aggiudicato l’accesso alla semifinale del Masters 1000. La partita è durata un’ora e 6 minuti. Il tennista italiano ha mostrato un’ottima prestazione, mentre Tien si è fermato al secondo turno del torneo. La sfida con Zverev sarà la prossima tappa del suo percorso nel torneo.

Indian Wells (California), 12 marzo 2026 – Jannik Sinner si è qualificato alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set l'americano Lerner Tien, in un'ora e 6 minuti di gioco. Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1 e 6-2 in poco più di un'ora di gioco. In semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie. Sinner: "Prestazione importante, con Zverev sarà dura”. " Tien è un giocatore di grande talento che sarà qui tantissime volte, all'inizio era molto aggressivo, sono contento per come ho reagito, è stata una partita importante per me ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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