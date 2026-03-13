Venerdì 13 marzo 2026, a Indian Wells, Jannik Sinner si sta preparando per la semifinale contro Zverev. Prima di scendere in campo, viene scattata una foto che mostra un gesto di umanità tra lui e Caroline, catturando un momento di complicità. La scena si svolge prima dell’incontro, con i due protagonisti che condividono un attimo di attenzione e rispetto.

Indian Wells, venerdì 13 marzo 2026. Jannik Sinner si prepara per la semifinale contro Zverev, ma prima affronta il passato. Una foto di gruppo sul campo ha riunito il campione italiano con Caroline, la raccattapalle che nel 2024 divenne nota proprio grazie a lui. Sotto l’ombrello, due anni fa, nacque un aneddoto che oggi risorge tra le risate dei presenti. L’evento non è ancora terminato e la sfida con Zverev attende il suo svolgimento sabato. Tuttavia, il momento di pausa ha permesso di evocare quel primo incontro avvenuto durante la semifinale contro Alcaraz. La pioggia aveva interrotto quella partita e Sinner aveva chiesto un ombrello per proteggere Caroline dal maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Caroline: la foto che rivive un gesto di umanità

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