Andrea Iannone commenta l'ultima foto di Rocio Munoz Morales il gesto che conferma la vicinanza

Recentemente, Andrea Iannone ha commentato una foto di Rocio Munoz Morales su Instagram, rafforzando la loro vicinanza. La didascalia, condivisa dopo essere stati paparazzati insieme, sottolinea un gesto di complicità tra i due, confermando l'affetto e la familiarità che li lega. La scena, catturata all'uscita di un relais di lusso, ha attirato l’attenzione dei media, suscitando interesse tra i follower.

