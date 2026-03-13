Simeone | Incremento retributivo per alcuni lavoratori Eav chiarisca

"Ho appreso con preoccupazione della segnalazione delle organizzazioni sindacali relativa alla decisione di Eav che avrebbe riconosciuto ad alcuni lavoratori un incremento retributivo del 10%, che secondo quanto riportato sarebbe stato attribuito in assenza di criteri oggettivi e verificabili". Lo afferma Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti del Consiglio comunale di Napoli e componente della Commissione Trasporti regionale. "Se confermata – aggiunge – una scelta del genere rischia di creare disparità tra i lavoratori e tensioni all'interno dell'azienda. Una società interamente partecipata dalla Regione Campania, e non solo quella, deve adottare politiche del personale improntate a criteri di trasparenza ed equità".