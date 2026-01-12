Sicurezza ferroviaria USB | Disattese prescrizioni ANSFISA sui treni EAV a rischio lavoratori e passeggeri

Il Coordinamento USB Trasporti Campania evidenzia come EAV non abbia rispettato le prescrizioni di ANSFISA sulla sicurezza ferroviaria, mettendo a rischio lavoratori e passeggeri. La conformità alle norme di legge in materia di sicurezza rappresenta un obbligo fondamentale per garantire un servizio affidabile e sicuro. È importante che le autorità competenti intervengano per assicurare il rispetto delle norme e tutelare tutte le persone coinvolte nel trasporto ferroviario.

Tempo di lettura: 2 minuti La sicurezza ferroviaria "è un obbligo di legge, non una scelta". A denunciarlo è il Coordinamento USB Trasporti Campania, che segnala gravi criticità sui treni della società EAV in merito al rispetto delle prescrizioni emanate da ANSFISA, l'Autorità nazionale per la sicurezza ferroviaria. Secondo quanto riportato dal sindacato, da oltre due anni l'azienda non avrebbe ottemperato a una specifica prescrizione che impone la dotazione di dispositivi essenziali per la gestione delle emergenze, come i martelletti frangivetro. Una carenza che, evidenzia USB, esporrebbe lavoratori e passeggeri a rischi significativi, soprattutto in caso di incendio, guasto in galleria o necessità di evacuazione dei convogli.

