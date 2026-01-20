Casadei M5s su Gruppo Aeffe | Regione chiarisca quali iniziative preveda a tutela dei lavoratori licenziati e dell’intero settore

Casadei, rappresentante del Movimento 5 Stelle, chiede alla Regione di chiarire le iniziative previste a tutela dei lavoratori licenziati dall’azienda Aeffe di San Giovanni in Marignano. L’obiettivo è garantire la salvaguardia dei lavoratori coinvolti e dell’intera filiera produttiva, prevenendo eventuali effetti a catena sul tessuto economico locale. La richiesta mira a promuovere azioni concrete per affrontare la situazione e tutelare il settore interessato.

Nel corso del question time la sottosegretaria Rontini ha confermato la presenza della giunta al tavolo delle trattative indetto dal Ministero per la giornata del 21 gennaio prossimo “Attivarsi per salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nei licenziamenti dell’azienda Aeffe di San Giovanni in Marignano, nonché tutelare l’indotto e la filiera collegata, al fine di prevenire un possibile effetto domino sul tessuto produttivo locale”. A chiederlo è un'interrogazione di Lorenzo Casadei del Movimento 5 Stelle. Il consigliere pentastellato parte dal fatto che lo scorso 12 gennaio davanti allo stabilimento dell’azienda attiva nel settore della moda si sia svolto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo a fronte della scadenza della cassa integrazione in quella giornata e dell’annunciata procedura di licenziamento collettivo, in concomitanza con il tavolo istituzionale convocato a livello ministeriale insieme all'azienda e alle parti sociali.🔗 Leggi su Riminitoday.it

