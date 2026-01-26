Carenze nella sicurezza e lavoratori in nero 25 mila euro di sanzioni per due imprese

Due imprese sono state sanzionate con oltre 25.000 euro per carenze di sicurezza e lavoro nero. Le verifiche hanno evidenziato scaffalature non fissate, con il rischio di caduta, e ostacoli alle uscite di emergenza causati da tramezzi non segnalati nelle planimetrie. Questi controlli sottolineano l’importanza di rispettare le normative per garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alla legge.

