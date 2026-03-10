Bloober Team 2026 | 4 giochi remake Silent Hill e progetto

Nel 2026, lo studio polacco Bloober Team presenterà quattro diversi giochi, tra cui un remake di Silent Hill e un nuovo progetto ancora senza dettagli. La società si prepara a svelare le sue prossime uscite, segnando un anno importante per il suo percorso. Gli annunci riguarderanno varie produzioni, tutte concentrate nella stessa annata.

Il 2026 si preannuncia come l’anno della rivelazione per Bloober Team, con quattro progetti distinti che definiranno la nuova fase dello studio polacco. Il CEO Piotr Babieno ha confermato che le comunicazioni saranno intense e distribuite sui principali eventi del settore, includendo il progetto più ambizioso mai affrontato, un remake di Silent Hill originale in collaborazione con Konami, un titolo esclusivo Nintendo e il terzo capitolo della serie Layers of Fear affidato a partner esterni. L’espansione operativa ha portato alla creazione di due team di produzione paralleli dedicati ai grandi titoli horror, affiancati da una divisione second-party chiamata Broken Mirror Games. 🔗 Leggi su Ameve.eu

