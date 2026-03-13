Sigarette nuovi aumenti da oggi 13 marzo | da Vogue a Lucky Strike la tabella dei prezzi e i marchi

Da oggi, venerdì 13 marzo, scattano i nuovi aumenti dei prezzi per sigarette, sigari, trinciato e altri prodotti del tabacco da fumo. Tra i marchi coinvolti ci sono Vogue e Lucky Strike, mentre le variazioni riguardano diversi punti vendita e distributori. La modifica dei prezzi interessa il mercato italiano e si applica immediatamente alle confezioni in vendita.

Da oggi, venerdì 13 marzo, entra in vigore il secondo round di aumenti per sigarette, sigari, trinciato e altro tabacco da fumo. Tra i marchi più noti a subire la stangata ci sono le celebri Lucky Strike. Ora un pacchetto costerà 5,50 euro. Ecco la tabella ufficiale dei prezzi.