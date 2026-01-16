Sigarette da oggi i nuovi prezzi 2026 | di quanto aumentano al pacchetto la tabella ufficiale

A partire da oggi, entrano in vigore i nuovi prezzi delle sigarette per il 2026, stabiliti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il governo ha deciso un aumento delle accise, che comporta un incremento fino a 30 centesimi per pacchetto. La tabella ufficiale dei prezzi è ora disponibile, offrendo un quadro chiaro sulle variazioni previste.

Con la circolare dell'Agenzia Dogane e Monopoli entrano ufficialmente in vigore i nuovi prezzi delle sigarette, decisi dal governo con il rialzo delle accise: gli aumenti vanno fino a 30 centesimi al pacchetto. Sono coinvolti quasi 400 prodotti diversi, inclusi sigari e tabacco trinciato. Prossimamente arriveranno anche gli aumenti per gli altri marchi.

Sigarette, dal 16 gennaio aumento dei prezzi: fino a +0,30 euro a pacchetto. Tabelle listino aggiornato di tutte le marche - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato oggi il listino con i nuovi costi relativi a quasi 400 tipi di pacchetto. msn.com

Prezzo delle sigarette 2026: il nuovo tarifarrio con tutte le marche - Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo: cosa cambia per la legge di bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ... fiscoetasse.com

Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni

