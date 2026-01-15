La Campania protagonista a Vicenzaoro January 2026 | 68 aziende al centro del business globale del gioiello
La Campania si prepara a essere protagonista a Vicenzaoro January 2026, con 68 aziende che rappresentano la filiera completa del settore orafo. L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group, conferma il ruolo centrale della regione nel panorama del gioiello, offrendo un’importante occasione di confronto e business a livello internazionale. Un’iniziativa che sottolinea la crescente rilevanza della Campania nel settore orafo globale.
Il gioiello e la sua filiera completa tornano al centro del business internazionale nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group. Apre domani Vicenzaoro January 2026, in programma fino a martedì 20, con un sold-out ormai strutturale: oltre 1.300 brand espositori per cinque giorni dedicati a business, formazione, informazione, trend e networking. L’evento inaugura il calendario mondiale delle fiere del settore. La Campania si conferma protagonista con 68 aziende presenti, guidate dalle eccellenze del distretto orafo di Torre del Greco, uno dei poli storici più riconosciuti della manifattura del prezioso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
