F1 ritardi logistici verso il GP d’Australia La FIA cancella i primi due coprifuoco a Melbourne

La FIA ha cancellato i primi due coprifuoco previsti a Melbourne in vista del Gran Premio d’Australia 2026. La corsa si svolgerà dal 6 all’8 marzo sul circuito Albert Park, segnando l’inizio della nuova stagione di Formula Uno. I ritardi logistici e le modifiche alle regole di sicurezza hanno portato a questa decisione, che coinvolge le organizzazioni che preparano l’evento.

Prosegue il conto alla rovescia in vista del Gran Premio d’Australia 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione di Formula Uno che si terrà sul circuito Albert Park di Melbourne da venerdì 6 a domenica 8 marzo. La guerra in Medio Oriente e le conseguenti limitazioni sul traffico aereo internazionale hanno provocato dei disagi importanti a livello logistico per il circus, ma l’evento andrà in scena regolarmente. Alcuni team, in primis Ferrari e Racing Bulls, sono arrivati in Australia con forte ritardo e vivranno un vero e proprio tour de force per completare la preparazione dei box e delle vetture entro la prima sessione di prove libere. 🔗 Leggi su Oasport.it

