Arezzo sicurezza urbana | vertice in Prefettura dopo i recenti episodi di criminalità

La Prefettura di Arezzo ha riunito ieri il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Prefetto Clemente Di Nuzzo ha deciso di fare il punto sulla situazione dopo una serie di episodi di criminalità che hanno allarmato la città negli ultimi giorni. L’obiettivo è ora di aumentare i controlli e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. La discussione è stata aperta e concreta, senza troppi fronzoli, per rispondere subito alle crescenti preoccupazioni dei cittadini.

Si è svolta nel pomeriggio di ieri una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal Prefetto Clemente Di Nuzzo, a seguito dei recenti episodi di criminalità che hanno interessato la città di Arezzo. Al centro dell'incontro, l'analisi dei servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio e un aggiornamento sul grave tentativo di rapina avvenuto lo scorso fine settimana nell'abitazione di un noto professionista, in una zona centrale del capoluogo. Il Prefetto e il Questore hanno sottolineato come la rapidità dell'intervento delle forze dell'ordine abbia evitato conseguenze più gravi.

