Un piano da 73 milioni di euro per mettere in sicurezza il sistema idrico della Brianza

La provincia di Monza e Brianza si prepara a investire oltre 73 milioni di euro per mettere in sicurezza il suo sistema idrico. Il progetto prevede interventi per ridurre le perdite nelle reti, digitalizzare i controlli e combattere i Pfas, oltre ad adeguare le infrastrutture ai cambiamenti climatici. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno diverse zone della provincia.

Un progetto da oltre 73 milioni di euro per ridurre le perdite, digitalizzare le reti, combattere i Pfas e adeguare ai cambiamenti climatici il sistema idrico della provincia di Monza e Brianza. È quanto prevede la proposta di intervento presentata da Ega Monza e Brianza con BrianzAcque, nell’ambito dell’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Pniisi), promosso dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel primo lotto del progetto, dal costo di 65,35 milioni di euro, si ha come obiettivo di ridurre di 4,5 milioni di metri cubo l'anno la dispersione idrica.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

