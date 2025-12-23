Il patto Controllo del vicinato L’obiettivo è più sicurezza

Il Patto di Controllo del Vicinato a Desenzano del Garda mira a rafforzare la sicurezza cittadina attraverso la collaborazione tra residenti, l’amministrazione comunale e la polizia locale guidata da Marco Mensi. Questa iniziativa invita i cittadini a segnalare situazioni sospette, favorendo un ambiente più protetto e coeso. Un impegno condiviso per contribuire a mantenere Desenzano un luogo più sicuro e tranquillo per tutti.

DESENZANO DEL GARDA Una Desenzano del Garda più sicura anche grazie alla cittadinanza, che collaborerà con il Comune e la polizia locale comandata da Marco Mensi. La Giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato il progetto " Controllo del vicinato ", in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con la Prefettura di Brescia, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, prevenire i reati e migliorare la qualità della vita nei quartieri. Ai cittadini aderenti non è richiesto alcun intervento diretto, ma esclusivamente di osservare, segnalare situazioni anomale e mantenere comportamenti responsabili, nel pieno rispetto delle regole e delle competenze istituzionali.

