Maniace finanziamento per il vallone Malabranca | un milione di euro per la sicurezza del territorio

Il Comune di Maniace ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro per il vallone Malabranca, nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027. L’intervento mira a migliorare la sicurezza del territorio e a sostenere interventi di prevenzione e tutela ambientale. La comunicazione è stata resa nota dal sindaco Franco Parasiliti, che ha evidenziato l’importanza di questo investimento per la comunità locale.

