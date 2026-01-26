A Limatola sono stati ufficialmente proclamati i nuovi minisindaci dei Comuni del territorio durante una cerimonia al castello. Lorena Maria Dolores Saiano, Valentino D’Onofrio, Francesca Ricciuto ed Ettore Del Prete hanno assunto le rispettive cariche di rappresentanza dei loro Comuni, segnando un momento importante di partecipazione e coinvolgimento delle giovani generazioni nelle istituzioni locali.

Si chiamano Lorena Maria Dolores Saiano, Valentino D’Onofrio, Francesca Ricciuto ed Ettore Del Prete e sono i Minisindaci, rispettivamente, dei Comuni di Limatola, Dugenta, Frasso Telesino e Melizzano. Nella giornata odierna, la sempre suggestiva location del Castello di Limatola ha fatto da cornice – su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Limatola guidata dal sindaco Domenico Parisi – alla cerimonia di proclamazione e di insediamento delle piccole fasce tricolori. Presenti i sindaci dei quattro Comuni afferenti all’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”, insieme alla Dirigente scolastica dottoressa Rosalia Manasseri, e, in particolare, oltre al sindaco di Limatola Parisi, il sindaco di Dugenta Di Cerbo, il sindaco di Melizzano Galietta e il sindaco di Frasso Telesino Viscusi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Limatola, proclamati i minisindaci dei Comuni del territorio

