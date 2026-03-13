Sicurezza dal Viminale oltre 82 milioni per la provincia di Salerno | plaude Fratelli d' Italia

Il Ministero dell’Interno ha annunciato lo sblocco di circa 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con oltre 82,6 milioni di euro assegnati alla provincia di Salerno. Questi fondi sono destinati a progetti specifici relativi alla sicurezza urbana e alla tutela del territorio. La notizia è stata accolta positivamente da Fratelli d’Italia, che ha commentato l’assegnazione delle risorse.

“Il Ministero dell’Interno ha sbloccato investimenti straordinari per circa 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con oltre 82,6 milioni di euro assegnati ai Comuni della provincia di Salerno per progetti concreti legati alla sicurezza urbana e alla protezione del territorio”. Lo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Provincia di Salerno, risultato positivo per Fratelli d’Italia alle elezioni provincialiL’esito delle elezioni provinciali conferma il consolidamento di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, con l’ingresso di due rappresentanti del... Dal Mit oltre 24 milioni per la sicurezza stradale: Reggio esclusa per mancata rendicontazioneI dati emergono dalla relazione presentata al parlamento nei giorni scorsi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che fa... Una raccolta di contenuti su Sicurezza dal Viminale oltre 82 milioni... Temi più discussi: Giornata internazionale della donna: dal Viminale oltre 770mila euro alle vittime di violenza; Viminale: sequestri e confische mafiose a 7,2 miliardi in tre anni. Il piano sicurezza del governo; Nuovi agenti per garantire la sicurezza in città, a Palermo arrivano oltre cento poliziotti; Targa prova e sicurezza degli esami di guida: le novità del decreto PNRR nella circolare del Viminale. Sicurezza e infrastrutture, Iannone: Oltre 82 milioni ai Comuni salernitaniStampa Oltre 82 milioni di euro destinati ai Comuni della provincia di Salerno per interventi legati alla sicurezza urbana e alla protezione del territorio. A darne notizia è il senatore di Fratelli d ... salernonotizie.it Sicurezza in Toscana, pronti 228 nuovi agenti. La mappa dei rinforzi (città per città) nel dossier del ViminaleFirenze, 12 gennaio 2025 – Saranno 228 i nuovi agenti che prenderanno servizio in Toscana nei prossimi giorni. Il dato, contenuto all’interno del dossier del Viminale, è una risposta in termini di ... lanazione.it Per il presidente del Consiglio europeo la decisione unilaterale degli Stati Uniti di revocare le sanzioni sulle esportazioni di greggio russo ha un impatto sulla sicurezza europea, mentre Mosca registra profitti record dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. L - facebook.com facebook Coi coltellini svizzeri fuorilegge, rischi l'arresto anche se vai a funghi. La primavera si avvicina e in Südtirol aumentano le proteste contro l'ultimo Decreto sicurezza. Di @giostuzzi x.com