Dal Mit oltre 24 milioni per la sicurezza stradale | Reggio esclusa per mancata rendicontazione
Nel 2024 lo Stato ha destinato oltre 24,9 milioni di euro alla sicurezza stradale, utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative previsti dal nuovo codice della strada. I dati emergono dalla relazione presentata al parlamento nei giorni scorsi dal ministro delle infrastrutture e dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Sicurezza stradale: Mit e Viminale, al via sperimentazione del protocollo “On the road”
Leggi anche: Infrastrutture, sicurezza delle strade: fondo Mit da 12 milioni per i piccoli Comuni
Dal Mit oltre 24 milioni per la sicurezza stradale: Reggio esclusa per mancata rendicontazione; Mose, sbloccati oltre 93 milioni di euro: via libera del MIT ai pagamenti; Mose, ecco i fondi: il Tesoro 'scongela' 93 milioni; Campania, Zinzi (Lega): Da Mit 4,3 mln per manutenzione chiese e luoghi culto.
Mit, 'sbloccati oltre 93 milioni per il Mose, Salvini soddisfatto' - 517,13 euro per Venezia, finalizzate al pagamento delle somme dovute per sbloccare le prestazioni eseguite e co ... msn.com
Il II municipio approva un bilancio da oltre 24 milioni di euro. La metà per i servizi sociali, nonostante i tagli - L'aula ha approvato anche un ordine del giorno omnicomprensivo, all'interno del quale sono stati richiesti maggiori fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa. romatoday.it
Oltre 70 milioni di persone collegate in tutto il mondo per il Netflix NFL Christmas Game Day, l’evento che ha trasformato il football americano in un palcoscenico globale. La sorpresa Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, accolti da un boato, hanno chiuso l’Halftim - facebook.com facebook
Debutto al cinema da oltre 5,6 milioni di euro per Checco Zalone che, nel primo giorno di programmazione di "Buen camino" diretto da Gennaro Nunziante, ha portato nelle sale più di 680mila persone per un incasso complessivo di 5,614 milioni di euro. Lo x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.