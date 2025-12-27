Dal Mit oltre 24 milioni per la sicurezza stradale | Reggio esclusa per mancata rendicontazione

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 lo Stato ha destinato oltre 24,9 milioni di euro alla sicurezza stradale, utilizzando i proventi delle sanzioni amministrative previsti dal nuovo codice della strada. I dati emergono dalla relazione presentata al parlamento nei giorni scorsi dal ministro delle infrastrutture e dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

dal mit oltre 24 milioni per la sicurezza stradale reggio esclusa per mancata rendicontazione

© Reggiotoday.it - Dal Mit oltre 24 milioni per la sicurezza stradale: Reggio esclusa per mancata rendicontazione

Leggi anche: Sicurezza stradale: Mit e Viminale, al via sperimentazione del protocollo “On the road”

Leggi anche: Infrastrutture, sicurezza delle strade: fondo Mit da 12 milioni per i piccoli Comuni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dal Mit oltre 24 milioni per la sicurezza stradale: Reggio esclusa per mancata rendicontazione; Mose, sbloccati oltre 93 milioni di euro: via libera del MIT ai pagamenti; Mose, ecco i fondi: il Tesoro 'scongela' 93 milioni; Campania, Zinzi (Lega): Da Mit 4,3 mln per manutenzione chiese e luoghi culto.

mit oltre 24 milioniMit, 'sbloccati oltre 93 milioni per il Mose, Salvini soddisfatto' - 517,13 euro per Venezia, finalizzate al pagamento delle somme dovute per sbloccare le prestazioni eseguite e co ... msn.com

Il II municipio approva un bilancio da oltre 24 milioni di euro. La metà per i servizi sociali, nonostante i tagli - L'aula ha approvato anche un ordine del giorno omnicomprensivo, all'interno del quale sono stati richiesti maggiori fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa. romatoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.