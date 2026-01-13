Provincia di Salerno risultato positivo per Fratelli d’Italia alle elezioni provinciali

Alle ultime elezioni provinciali nella Provincia di Salerno, Fratelli d’Italia ha ottenuto un risultato positivo, rafforzando la propria presenza nel territorio. Con l’ingresso di due rappresentanti nel Consiglio provinciale, il partito conferma il proprio ruolo come parte integrante del panorama politico locale. Questo risultato testimonia la crescita di Fratelli d’Italia nell’area e il suo consolidamento a livello provinciale.

L’esito delle elezioni provinciali conferma il consolidamento di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, con l’ingresso di due rappresentanti del partito nel Consiglio provinciale. Un traguardo significativo che testimonia la fiducia accordata a Fratelli d’Italia e premia l’impegno quotidiano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Elezioni provinciali Salerno, De Luca: “Risultato positivo per il Partito Democratico”

Leggi anche: Elezioni provinciali Salerno, Vietri (FdI): “Il risultato premia il lavoro sul territorio”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Elezioni provinciali di Salerno: il commento ai risultati; Provinciali Salerno, esulta il Pd: «Premiato il lavoro fatto sui territori»; Provinciali Salerno, esulta il Pd: Premiato il lavoro fatto sui territori; Lotteria Italia 2025, boom di vendite in Campania: Avellino tiene il passo regionale.

Salerno. Ma che senso ha ancora avere le Province in questo modo? - Province senza voto popolare, risorse e visione: un ente ibrido che sopravvive tra calcoli politici e servizi essenziali abbandonati. agro24.it