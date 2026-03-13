Il governo francese comunica che gli Stati Uniti continuano a utilizzare petrolio russo, mentre il presidente francese condanna l’uccisione di un soldato francese, definendola inaccettabile. A Dubai si registrano esplosioni, mentre il leader iraniano parla di resistenza e vendetta. Israele accusa Teheran di aver lanciato missili e diffonde un video, risalente a fine febbraio, sui danni ai luoghi sacri a Gerusalemme.

Decine di caccia dell'aeronautica israeliana hanno completato ampie missioni di attacco nell'Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore, colpendo oltre 200 obiettivi terroristici appartenenti alla Repubblica islamica. Secondo un portavoce dell'Idf, tra gli obiettivi figuravano lanciamissili balistici, sistemi di difesa e siti di produzione di armi. Nuovi proclami di vittoria sull'Iran dal presidente Donald Trump che smentisce il New Tork Times. Il quotidiano aveva affermato che Teheran sta adattando e migliorando le sue tattiche per contrastare le operazioni di Usa e Israele. «Stiamo distruggendo completamente il... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sì Usa al petrolio russo. Macron: «Ucciso un soldato francese, inaccettabile». Esplosioni a Dubai | Khamenei, resistenza e vendetta

Articoli correlati

Teheran: «Chiudere basi Usa». Netanyahu: li stiamo schiacciando. Macron: ucciso soldato francese | Khamenei, resistenza e vendettaDecine di caccia dell'aeronautica israeliana hanno completato ampie missioni di attacco nell'Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore,...

Leggi anche: Iran, la guerra in diretta: ucciso soldato francese a Erbil, Macron: “Inaccettabile”, Usa: “Teheran sta piazzando mine ad Hormuz”

Una raccolta di contenuti su Sì Usa al petrolio russo Macron Ucciso...

Temi più discussi: Quanto guadagnano gli Usa se il petrolio sale (e anche il gas): i conti della guerra e cosa cambia per l'Europa; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche; Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischia; Usa autorizzano l'acquisto di petrolio russo già in transito.

Cos'è successo oggi sui mercati: dal petrolio oltre quota 100 alla causa di Anthropic al PentagonoLe principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di lunedì 9 marzo, dalla newsletter quotidiana Le 5 cose da sapere sui mercati oggi ... milanofinanza.it

Petrolio ancora su per la guerra. Bitcoin e borse USA in rosso mentre la paura saleNonostante le rassicurazioni di Donald Trump, anche sulla fornitura di copertura assicurativa per i tanker in transito, in realtà la situazione sullo stretto di Hormuz continua a preoccupare i mercati ... criptovaluta.it

La società Usa avrebbe fatto pressioni per norme su misura - facebook.com facebook

Leggi qui l'articolo: ilsole24ore.com/art/sparatoria… #Usa #sparatoria #IlSole24Ore x.com