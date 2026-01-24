Un uomo egiziano è stato arrestato a Milano dopo aver palpeggiato un bambino di 12 anni su un autobus. Il ragazzino, spaventato, è riuscito a scendere e a chiedere aiuto ai carabinieri, che hanno prontamente intervenuto. L’episodio ha portato all’arresto dell’aggressore, confermando l’importanza di segnalare ogni episodio di molestia. La sicurezza sui mezzi pubblici rimane una priorità per garantire protezione a tutti i cittadini.

Ha palpeggiato un ragazzino di 12 anni su un autobus. Il giovanissimo è riuscito a scendere, spaventatissimo, e ha chiesto aiuto al 112 permettendo l’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato il bruto. È successo venerdì sera, 23 gennaio, in via Padova a bordo di un autobus della linea 56. Protagonista un uomo egiziano di 58 anni, che ha ripetutamente palpeggiato il ragazzino. Questi, a un certo punto, è riuscito a scappare fuori dall’autobus, all’altezza di una fermata, e terrorizzato ha chiesto aiuto. I carabinieri del radiomobile sono intervenuti sul posto e hanno raggiunto l’autobus. L’uomo, vedendoli, ha cercato di scappare in mezzo alla folla, ma dopo un breve inseguimento a piedi è stato bloccato e arrestato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, palpeggia un 12enne sul bus: arrestato egiziano

Leggi anche: Milano, furto in abitazione, arrestato 18enne egiziano

Leggi anche: Milano: Fentanyl e Viagra nel retrobottega del negozio, arrestato egiziano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Molesta un 12enne a bordo di un autobus a Milano, 58enne arrestato dai carabinieriUn ragazzo di appena 12 anni è stato vittima di molestie sessuali mentre viaggiava su un autobus Atm (l'Azienda Trasporti Milanesi) della linea 56. Il giovane è riuscito a sottrarsi all'aggressore e a ... fanpage.it

Si sarebbe avvicinato con la scusa di chiedere indicazioni su un tabacchi per comprare le sigarette, facendosi accompagnare. Dopodiché l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime, approfittando della lontananza dai suoi coetanei. Vittima una ragazzina di 14 an - facebook.com facebook