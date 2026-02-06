Ruba dalla cassa e colpisce un addetto per fuggire | arrestata 25enne a Imola

Una donna di 25 anni è stata arrestata ieri a Imola dopo aver rubato soldi dal fondo cassa di un negozio Sisal e aver aggredito un addetto alle vendite. La donna ha tentato di fuggire, ma è stata fermata poco dopo. La polizia ha portato avanti le verifiche e ora indaga sui motivi dell’episodio.

Il colpo in un esercizio Sisal di via Andrea Costa. La donna, già destinataria di foglio di via, è stata fermata dalla polizia per rapina impropria Prima ha rubato del denaro dal fondo cassa di un esercizio commerciale Sisal e ha aggredito un addetto alle vendite, poi ha cercato di scappare. Una donna italiana di 25 anni, residente in provincia di Bologna, è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di rapina impropria. L'episodio è avvenuto nella serata del 4 febbraio a Imola e ha visto l'intervento tempestivo degli agenti, intervenuti dopo una segnalazione al numero unico di emergenza 112.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Una donna di 58 anni, originaria della Repubblica Dominicana, è stata arrestata dai carabinieri dopo aver sottratto merce in un negozio del centro.

A Vinovo, il 21 gennaio 2026, una ragazza di 22 anni è stata arrestata dai carabinieri dopo aver tentato di rubare vestiti per bambini e aver pagato in cassa 458 euro.

