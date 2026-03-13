Si ferma allo stop e l’auto prende fuoco | paura all’incrocio

Questa mattina, intorno alle 10, un suv Audi si è incendiato mentre era fermo allo stop all’incrocio tra via Cormor Alto e viale Tita Manzuttini. Per fortuna, non ci sono state persone ferite, ma l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Momenti di tensione a Udine quando un suv Audi, fermo allo stop, ha improvvisamente iniziato a sprigionare fumo dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Attimi di paura questa mattina, venerdì 13 marzo, intorno alle 10, all’incrocio tra via Cormor Alto e viale Tita Manzuttini, dove un suv Audi ha improvvisamente preso fuoco mentre era fermo allo stop. Secondo le prime informazioni, la donna al volante si era fermata regolarmente all’incrocio quando dal vano motore dell’auto avrebbe iniziato a uscire del fumo. Accortasi della situazione, è riuscita a scendere immediatamente dal veicolo, senza riportare conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e nelle successive attività di bonifica dell’area. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Durante le operazioni di spegnimento del rogo, a causa del denso fumo, i residenti di una palazzina sono stati fatti allontanare.

