Auto prende fuoco mentre è parcheggiata alba di paura a Chiavari

Un incendio ha interessato un’auto parcheggiata a Chiavari, provocando preoccupazione tra i residenti. Durante le operazioni di spegnimento, il fumo denso ha reso necessario l’evacuazione di una palazzina vicina. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incidente ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi nella zona.

Durante le operazioni di spegnimento del rogo, a causa del denso fumo, i residenti di una palazzina sono stati fatti allontanare.

