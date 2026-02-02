Si schianta contro un' auto ferma all' incrocio e si ribalta

Questo mattina alle 10, un'auto si è schiantata contro un'auto ferma all’incrocio di via Don Milani ad Albignasego. L’incidente, che si è concluso con il ribaltamento del veicolo coinvolto, sembra essere stato causato da una distrazione dell’automobilista. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la scena ha creato qualche disagio nel traffico della zona. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno messo in sicurezza la zona.

L'incidente oggi 2 febbraio ad Albignasego. Coinvolte due donne che vivono non distante dal luogo dell'impatto. Sono state trasportate entrambe in ospedale non in pericolo di vita. Indagini della polizia locale. Sul posto anche sanitari del Suem 118 e Vigili del Fuoco Ci sarebbe una banale disattenzione da parte di una automobilista all'origine di un incidente avvenuto oggi 2 febbraio alle 10 in via Don Milani ad Albignasego. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale dei Pratiarcati coordinati dal comandante Graziano Tasinato, si sono scontrate una Skoda condotta da una donna, G.

