Si fa operare per evitare gravidanze ma i medici sbagliano e resta incinta | risarcita per oltre 100mila euro

Una donna ha ricevuto un risarcimento di oltre 114.000 euro dopo che, nonostante si fosse sottoposta a un'operazione per bloccare le tube di Falloppio, è rimasta incinta. I medici coinvolti nel procedimento saranno obbligati a pagare questa somma, che si riferisce al danno subito dalla paziente. La vicenda riguarda un intervento volto a prevenire gravidanze indesiderate, andato invece in modo differente dal previsto.

I medici dovranno risarcire una paziente per 114.941 euro: la donna si era sottoposta a un'operazione per chiudere le tube di Falloppio e non rimanere incinta. I medici però hanno sbagliato l'intervento e non hanno detto nulla alla paziente che dopo pochi mesi è rimasta incinta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

