Rogo al ponte Sirio non si ferma | Danni per oltre 100mila euro Rilievi di notte per evitare stop

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, un incendio ha interessato il ponte Hack, elemento strategico della linea T2 della tramvia di Firenze. Il danno stimato supera i 100.000 euro, con rilievi notturni volti a evitare interruzioni del servizio. L’incidente evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e la continuità delle infrastrutture urbane.

Firenze, 2 gennaio 2025 – Il bilancio dell'incendio scoppiato nella notte tra il 30 e il 31 dicembre sotto il ponte Hack, infrastruttura cruciale della linea T2 della tramvia di Firenze, è pesante e ancora da quantificare con precisione. Secondo le prime stime, i danni potrebbero ammontare ad alcune decine di migliaia di euro, ma non si esclude che la cifra possa salire fino a superare i sette zeri, a seconda dell'esito delle verifiche tecniche in corso. La valutazione definitiva richiederà comunque alcune settimane. Quel che è certo, almeno per il momento, è che la struttura portante del ponte non è stata compromessa.

