di Alfredo Marchetti Non ha voluto seguire lo spoglio in diretta, "per scaramanzia". E’ andato a cena, come un sabato sera qualunque. Ma dalle 20,29 il nuovo presidente della Provincia è lui, Roberto Valettini, sindaco di Aulla. Per circa un’ora è stato appeso sul filo del voto, ogni scheda è stata registrata, analizzata, ponderata dai suoi sostenitori. Quando finalmente il risultato finale è stato raggiunto, accolto da un applauso, Valettini si è presentato in sala della Resistenza a Palazzo Ducale. Le prime emozioni sin da metà pomeriggio. Raggiunto telefonicamente aveva glissato: "Vediamo, le sensazioni sono buone, ma bisogna attendere". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le prime parole del vincitore: "La Lunigiana tornerà centrale ma sarò attento alle esigenze di tutti"

Le prime parole del vincitore: La Lunigiana tornerà centrale ma sarò attento alle esigenze di tutti.

