Tragico incidente lungo la Pontina | la vittima è il 44enne radiologo Davide Spanu

Un uomo di 44 anni, Davide Spanu, radiologo, ha perso la vita in un incidente lungo la Pontina. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle otto, e ha creato lunghe code nel traffico. La vittima viaggiava in auto quando si è verificato lo scontro che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma per Spanu non c’era più nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Una vita che si spezza in pochi istanti, lungo una delle arterie più trafficate del Lazio. Davide Spanu, 44 anni, tecnico radiologo dell'ospedale Santa Maria Goretti, è morto ieri intorno alle 17 in un tragico incidente avvenuto sulla strada statale Pontina, al chilometro 86,300 in direzione Roma, all'altezza della rotatoria per la Migliara 49. Il lavoro in ospedale e il legame con la storia familiare. Spanu prestava servizio come tecnico di radiologia al Goretti, lo stesso ospedale dove per molti anni aveva lavorato anche il padre, quando il reparto era diretto dal dottor Cianni.

