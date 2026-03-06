Si aggrava il bilancio dell' incidente in tangenziale | sono due i feriti

Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle ore 9 sulla Tangenziale di Napoli, coinvolgendo un'automobile e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i feriti sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei coinvolti.

Incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli intorno alle 9.00 di questa mattina. Due i feriti nello scontro tra un'automobile e uno scooter. Si aggrava dunque il bilancio del sinistro stradale verificatosi subito dopo il tunnel di Vomero Est, in direzione di Capodichino e della diramazione autostradale, che ha causato problemi anche al traffico veicolare. Sul luogo sono intervenuti anche i tecnici di Tangenziale di Napoli e della Municipale.

Brutto incidente in tangenziale: si scontrano un autobus e due autocarri. Ci sono feritiUn incidente, poco dopo le ore 9:30 si è verificato sulla Tangenziale di Napoli, al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell'uscita di...

Incidente tra due camion e un bus sulla Tangenziale di Napoli: ci sono feriti, traffico bloccato in direzione PozzuoliLo scontro tra i tre mezzi pesanti si è verificato nei pressi dello svincolo di Agnano: sul posto ambulanze e forze dell'ordine per soccorrere i...

