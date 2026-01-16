Preso con una mazza da baseball in auto

La Polizia di Stato di Frosinone intensifica i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle attività di prevenzione e sicurezza stradale. Recentemente, è stato segnalato un episodio in cui una persona è stata trovata in possesso di una mazza da baseball all’interno di un’auto. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Prosegue l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Frosinone. Nella giornata di ieri, 15 gennaio, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno denunciato due persone e segnalato tre assuntori di sostanze stupefacenti.Un senegalese è stato.

