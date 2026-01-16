Preso con una mazza da baseball in auto

Da frosinonetoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Frosinone intensifica i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle attività di prevenzione e sicurezza stradale. Recentemente, è stato segnalato un episodio in cui una persona è stata trovata in possesso di una mazza da baseball all’interno di un’auto. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Frosinone. Nella giornata di ieri, 15 gennaio, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno denunciato due persone e segnalato tre assuntori di sostanze stupefacenti.Un senegalese è stato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Leggi anche: La gazzella dei carabinieri lo becca in auto con una mazza da baseball: denunciato

Leggi anche: Paternò, in auto aveva una mazza da baseball: guai per un 24enne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manganello, mazza da baseball e coltello in auto: denunciato calolziese a Como; Una stellina ninja, una mazza baseball e un coltello autoprodotto: in auto avevano un vero e proprio arsenale. Fermati due uomini; Un arsenale in auto: 21enne lecchese fermato a Como; Mazza da baseball e coltello nell’auto, denunciato un 21enne.

Una stellina ninja, una mazza baseball e un coltello autoprodotto: in auto avevano un vero e proprio arsenale. Fermati due uomini - E, allora, è scattata la perquisizione: all'interno della macchina avevano un vero e proprio arsenale, composto da una mazza da baseba ... ildolomiti.it

preso mazza baseball autoIn auto con mazza da baseball e stella ninja, denunciato giovane - I Carabinieri di Bressanone hanno denunciato un giovane di 25 anni trovato in possesso di diverse armi improprie durante un controllo del territorio nella frazione di Millan. msn.com

preso mazza baseball autoCARABINIERI * MERANO: «MAZZA DA BASEBALL NASCOSTA IN AUTO, 32ENNE FERMATO DURANTE UN CONTROLLO STRADALE» - Un semplice controllo alla circolazione stradale notturna in via Roma ha permesso di individuare un uomo armato. agenziagiornalisticaopinione.it

Scoppia una folle rabbia al volante in autostrada! ??

Video Scoppia una folle rabbia al volante in autostrada! ??

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.