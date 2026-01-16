Preso con una mazza da baseball in auto
La Polizia di Stato di Frosinone intensifica i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle attività di prevenzione e sicurezza stradale. Recentemente, è stato segnalato un episodio in cui una persona è stata trovata in possesso di una mazza da baseball all’interno di un’auto. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Frosinone. Nella giornata di ieri, 15 gennaio, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno denunciato due persone e segnalato tre assuntori di sostanze stupefacenti.Un senegalese è stato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: La gazzella dei carabinieri lo becca in auto con una mazza da baseball: denunciato
Leggi anche: Paternò, in auto aveva una mazza da baseball: guai per un 24enne
Manganello, mazza da baseball e coltello in auto: denunciato calolziese a Como; Una stellina ninja, una mazza baseball e un coltello autoprodotto: in auto avevano un vero e proprio arsenale. Fermati due uomini; Un arsenale in auto: 21enne lecchese fermato a Como; Mazza da baseball e coltello nell’auto, denunciato un 21enne.
Una stellina ninja, una mazza baseball e un coltello autoprodotto: in auto avevano un vero e proprio arsenale. Fermati due uomini - E, allora, è scattata la perquisizione: all'interno della macchina avevano un vero e proprio arsenale, composto da una mazza da baseba ... ildolomiti.it
In auto con mazza da baseball e stella ninja, denunciato giovane - I Carabinieri di Bressanone hanno denunciato un giovane di 25 anni trovato in possesso di diverse armi improprie durante un controllo del territorio nella frazione di Millan. msn.com
CARABINIERI * MERANO: «MAZZA DA BASEBALL NASCOSTA IN AUTO, 32ENNE FERMATO DURANTE UN CONTROLLO STRADALE» - Un semplice controllo alla circolazione stradale notturna in via Roma ha permesso di individuare un uomo armato. agenziagiornalisticaopinione.it
Scoppia una folle rabbia al volante in autostrada! ??
Caramello ha appena sei mesi. Si chiama come il protagonista di un film uscito proprio poche settimane fa su Netlifx. Caramello è un cucciolo che ha vissuto l’orrore. Un cagnolino preso a colpi di mazza da quello che avrebbe dovuto essere l’uomo che si pre - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.