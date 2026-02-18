Si aggira per la piazza con una lama da 7 centimetri in tasca | denunciato 18enne

Un 18enne è stato denunciato dopo essere stato trovato con una lama da 7 centimetri in tasca mentre si aggirava di notte per piazza Duomo a Como. La polizia lo ha fermato durante un normale controllo e, quando ha chiesto spiegazioni, il giovane non ha saputo rispondere. La presenza dell’arma ha preoccupato gli agenti, che hanno proceduto alla denuncia. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti, che spesso vedono gruppi di giovani nelle ore serali nella zona centrale della città.

Si aggirava di notte per le vie di piazza Duomo a Como con una lama da 7 centimetri in tasca e, quando è stato fermato dalle forze dell'ordine, non ha saputo spiegare il perché. È finita con una denunciato la serata a cavallo tra il 17 e 18 febbraio per un 18enne di Seregno. Il giovane, cittadino italiano con precedenti di polizia, si era fermato intorno a mezzanotte in piazza Duomo a Como con alcuni amici a chiacchierare. La volante di turno ha deciso di fermare i giovani per un controllo. Il 18enne di Seregno, è risultato subito preoccupato e sulla difensiva, tenendo la mano destra in tasca come a proteggere qualcosa.