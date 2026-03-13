Shevchenko | Modric ama i tifosi del Milan Allegri? Grande lavoro | VIDEO

Oggi è iniziato il World Legends Padel Tour 2026, e tra le voci ascoltate c’è quella di Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, che ha commentato il rapporto di Modric con i tifosi del club e ha parlato del lavoro di Allegri. Le sue parole si sono concentrate sui giocatori e sul club, senza approfondire motivazioni o dettagli personali.

Shevchenko: Modric ama i tifosi del Milan. Allegri? Grande lavoro” VIDEO E' iniziato oggi il World Legends Padel Tour 2026: le parole di Andrij Shevchenko, ex attaccante storico del Milan di Ancelotti: le sue parole sui rossoneri E' iniziato oggi a Milano il World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha fatto riavvicinare tantissimi ex campioni della Serie A, e non solo. Presente anche l'ex calciatore del Milan Andrij Shevchenko. Le sue parole riprese dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Shevchenko: Modric ama i tifosi del Milan. Allegri? Grande lavoro” | VIDEO Articoli correlati Bologna-Milan, Ravezzani: “Rossoneri potevano fare anche sei gol. Dimostrazione del grande lavoro di Allegri”All'indomani della grande vittoria del Milan ai danni del Bologna di Vincenzo Italiano, il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato... Milan, senti Dida: “Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro” | VIDEOMilan, senti Dida: “Allegri? Sta facendo un grandissimo lavoro” | VIDEO Quest'oggi a Milano si svolge finalmente il World Legends Padel Tour 2026: le... Una selezione di notizie su Shevchenko Modric ama i tifosi del... Shevchenko, temperatura Milan: Ecco che mi ha detto Modric. Allegri mi fa pensare una cosaRitornare qui a Milano è sempre un grande piacere, ho dei bellissimi ricordi. Vedere il Milan felice mi fa stare bene. Lo ha detto Andriy Shevchenko, ex bandiera del Milan e oggi presidente della Fe ... tuttosport.com MN - Shevchenko: Grande lavoro di Allegri. A Modric piacciono i tifosi del MilanOggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero ... milannews.it